Пропавший под Симферополем трехлетний мальчик найден мертвым

Симферополь, 26 июля. Пропавший накануне трехлетний мальчик найден погибшим в Симферопольском районе. Поиски ребенка, ушедшего из дома на прогулку и не вернувшегося, продолжались более суток. Об этом говорится в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни», — сказано в сообщении.

Безжизненное тело ребенка было найдено в выгребной яме возле дома в селе Строгановка. Отмечается, что признаки насильственной смерти отсутствовали. На месте происшествия работают представители следствия, которым предстоит установить причину и обстоятельства трагедии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле у руководства главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

Напомним, что ребенок ушел из дома 24 июля примерно в 16.00 (по московскому времени). Вместе с ним на прогулку вышла старшая сестра, однако в какой-то момент девочка потеряла брата из виду.