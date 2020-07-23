Убийца угрожал расправой прокурору во время заседания суда в Севастополе

Симферополь, 23 июля. Вступил в силу приговор жителю Крыма, который во время судебного процесса угрожал расправой прокурору, а также оскорблял судью. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.

Судебные органы рассматривали уголовное дело в отношении местного жителя. Правоохранителями было установлено, что летом 2018 года мужчина 1982 года рождения нанес пять ударов ножом своему приятелю в ходе конфликта. Потерпевший скончался на месте преступления, а сам убийца скрылся.

Во время процесса подсудимый получил замечание из-за неуважения к суду и другим участникам заседания. Мужчина грозился убить прокурора, который участвовал в рассмотрении материалов дела, передает ForPost.

Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о том, что злоумышленник не заслуживает снисхождения. Нахимовский районный суд приговорил мужчину к 11 годам заключения в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей.