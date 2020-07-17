Крым отказался от украинских поездов в пользу российского «люкса»

Симферополь, 17 июля. Новейшие пассажирские вагоны в Крыму пришли на смену устаревшему украинскому подвижному составу, говорится в репортаже телеканала СТВ.

Россия продолжает реализовывать масштабные производственные проекты, благодаря которым в стране опережающими темпами развивается транспортная инфраструктура. На данный момент российские специалисты провели новый этап обновления парка электропоездов, с помощью которых организовывается пригородное сообщение на Крымском полуострове.

Сообщается, что речь идет сразу о 22 новых поездах класса «Люкс», которые уже вышли на маршруты по всему Крыму. Новый железнодорожный транспорт был произведен силам работников «Демиховского машиностроительного завода», специализирующегося на разработке и создании сложной железнодорожной техники.

Новые крымские пригородные поезда оснащены специальной системой кондиционирования, эргономическими креслами, а также туалетами и местами для инвалидов и сопровождающих. Безопасность во время движения организована системой видеонаблюдения, которая установлена в салоне и на крыше вагонов.

«Снаружи поезда стоят камеры, на крыше поезда. То есть в движении мы можем посмотреть, что происходит в каждом вагоне поезда, что происходит на крыше, нет ли у нас зацеперов, которые любят сейчас кататься. То есть видеонаблюдение позволяет локомотивной бригаде полностью следить за состоянием поезда как снаружи, так и внутри», – отметил один из машинистов.

Подвижной состав может двигаться со скоростью до 120 километров в час, что позволило значительно сократить время в пути. Поезда обладают мощными и надежными силовыми агрегатами и способны без труда преодолевать большие расстояния.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту было запущено грузовое железнодорожное движение. В торжественной церемонии по случаю этого события приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов.