Ургант с шуткой оценил акцию своего «родственника» мэра Ялты по уборке улиц

Москва, 3 июля. Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале пошутил по поводу инициативы мэра Ялты Ивана Имгрунта, который переоделся дворником и принял участие в уборке городской набережной.

Ургант обратил внимание на акцию ялтинского градоначальника. А его соведущий Дмитрий Хрусталев задался вопросом, не являются ли они родственниками, ведь, по его мнению, их фамилии схожи.

«Думаешь, отец был на гастролях в Ялте и не смог выговорить фамилию в гостинице?» — ответил шуткой на шутку Ургант.

Как сообщал ForPost, еще в начале года мэр Ялты задался целью вернуть городским дворникам престиж профессии и создать комфортные условия для их работы. Имгрунт переоделся дворником и принял участие в уборке городской набережной.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» градоначальник рассказал, что вместе с коллегами 1 июля «тщательно вымыли биошампунем главную променадную улицу города, а заодно протестировали форму дворников».

«Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, легкая, не ограничивает движений», — добавил Имгрунт.

Мэр отметил, что улицы хорошо бы мыть вручную, «чтобы порядок был идеальным», и добавил, что вскоре городские власти расширят штат дворников.

Имгрант был назначен главой крымского города 6 ноября 2019 года.