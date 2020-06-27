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Бизнесу Севастополя окажут дополнительную поддержку

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Бизнесу Севастополя окажут дополнительную поддержку

Севастополь, 27 июня. Севастополь получит дополнительные средства на поддержку предпринимателей, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

На эти цели из федерального бюджета выделили 1,1 млрд рублей. Выплаты получат предприниматели и юрлица, приостановившие деятельность во время карантина, но не попали в перечень получателей господдержки.

Им положена субсидия в размере одного МРОТ на сотрудника. Средства будут выплачиваться с июня. Развожаев пояснил, что порядок выделения средств разработает правительство города.

Власти будут принимать соответствующие заявления в электронном виде от ИП и юрлиц, пишет издание ForPost.

Напомним, что крымские власти объявили о начале туристического сезона с 1 июля. Города-курорты готовы принимать отдыхающих из других регионов страны.

Для приезжих из других стран, в том числе из Украины, действуют ряд ограничений. В Крыму по-прежнему необходимо пользоваться масками и перчатками в транспорте и магазинах.

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