Жители Крыма сняли на видео крупный смерч

Симферополь, 20 июня. Местные жители сняли на видео крупный смерч в Крыму. 20 июня на полуострове была гроза и сильный дождь. Видеозапись была опубликована в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что сильный вихрь поднимается к грозовым облакам. В этот момент на поле пасутся коровы, которые, судя по всему, не сильно обеспокоены происходящим. Очевидцы утверждают, что смерч бушевал в Раздольненском районе Крыма.

Стоит отметить, что в Севастополе также хозяйничала непогода. Дороги были существенно подтоплены в результате ливня. Некоторые машины буквально утопали в воде. Подчеркивается, что крымское управление МЧС заранее предупреждало горожан об ухудшении погодных условий в регионе, передает телеканал «360».

По словам синоптиков, 20 и 21 июня на полуострове прогнозируются сильные ливни, а также крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Спасатели напомнили, что в такую погоду вероятны обрушения столбов ЛЭП, ветхих конструкций и рекламных щитов.