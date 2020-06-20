В Крыму назвали глупостью заявление Украины о гражданстве жителей региона

Симферополь, 20 июня. Киевские власти выглядят глупо, когда заявляют о том, что жители Крыма, несмотря на наличие российских паспортов, остаются гражданами Украины. Об этом рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Ранее украинский дипломат Антон Кориневич заявил украинским СМИ, что выданные крымчанам российские паспорта не имеют юридической силы и не признаны мировым сообществом, поэтому жители полуострова остаются гражданами Украины.

«Антону Кориневичу пора не выглядеть глупо и не рассуждать на тему, в которой не компетентен. Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины и делали выбор в пользу счастливого и стабильного будущего», — заявила Гридчина.

Она также добавила, что в 2014 году жители Крыма не собирались сохранять двойное гражданство в угоду украинскому истеблишменту и прекрасно осознавали, за что они голосуют на референдуме. По мнению Гридчиной, Украину с полуостровом связывает лишь так называемая административная единица под названием «Автономная Республика Крым», указанная на украинских картах.