Поезд из Петербурга в Севастополь будет останавливаться в Москве

Симферополь, 19 июня. Севастополь и Петербург свяжут прямым поездом «Таврия», который начнет курсировать с 1 июля, сообщается на сайте транспортной компании «Гранд сервис экспресс».

Поезд будет останавливаться на 53 минуты на столичном Казанском вокзале. Продажи стартуют с 22 июня, есть места в купе и плацкартных вагонах.

В новых поездах есть индивидуальное освещение и розетки, работает система климат контроля. Пассажиры могут воспользоваться онлайн-библиотекой, послушать музыку или посмотреть фильмы.

Приобрести билет можно в мобильном приложении «ГСЭ Билеты» или в железнодорожных кассах. Напомним, что туристический сезон в Крыму начинается с 1 июля. Власти заявили о готовности принимать туристов.