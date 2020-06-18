В Крыму впервые за два месяца не выявили ни одного пациента с COVID-19 за сутки

Симферополь, 18 июня. Ни один пациент с COVID-19 не зарегистрирован в Крыму за минувшие сутки впервые за последние два месяца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции», — говорится в его сообщении на личной странице «ВКонтакте».

Аксенов уточнил, что из всех случаев коронавируса 36 являются завозными из-за рубежа, 90 случаев — это лица, принесшие инфекцию из других российских субъектов, и те, кто контактировал с ними. Остальные носители COVID в регионе выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, а также в процессе лабораторного скрининга здоровых пациентов.

За весь период эпидемии в Крыму выздоровели 389 человек.

Несмотря на положительную динамику, с целью избежать ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки Аксенов призвал граждан «в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения», максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию «не менее двух метров».

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики», — отметил глава Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму не будут штрафовать за отсутствие маски, но носить средство защиты в общественных местах все же необходимо, пишет ForPost. Аксенов пояснил отмену санкций тем, что «принудительными мерами добиться ничего невозможно, только убеждением».