Аксенов решил не отменять парад Победы в Симферополе 24 июня

Симферополь, 16 июня. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что пересмотрел свое решение об отмене парада Победы, праздничное шествие все-таки проведут в Симферополе 24 июня. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что накануне глава полуострова сообщил об отмене парада в Симферополе из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией. Спустя несколько часов Аксенов изменил свое решение.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода», — заявил он.

Он подчеркнул, что руководство региона приняло данное решение после длительных консультаций со специалистами из различных ведомств, в том числе Минобороны РФ. Аксенов рассказал, что для проведения парада будет принят весь комплекс мер безопасности для защиты здоровья граждан.