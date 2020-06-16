Аксенов изменил место проведения парада Победы в Крыму

Симферополь, 16 июня. Власти Крыма решили не проводить парад к 75-летию Победы в Симферополе, 24 июня торжества пройдут только в городе-герое Керчи. Данное решение было принято главой полуострова Сергеем Аксеновым для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Аксенов заявил, что парад обязательно пройдет в Симферополе, но уже в следующем году. Он отметил, что решение об отмене торжеств в городе было продиктовано особым положением, в котором оказался полуостров из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что приоритетной задачей правительства является предотвращение распространения опасной инфекции.

Напомним, что запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были отменены в ряде российских городов из-за пандемии. Так, от праздничных мероприятий пришлось отказаться в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Пятигорске и Якутске.

Ранее планировалось, что в Крыму 24 июня парады проведут в Севастополе, Керчи и Симферополе.