Аксенов отменил режим самоизоляции в Крыму

Симферополь, 15 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил режим самоизоляции, а также обязательную обсервацию для приезжих из регионов России.

Карантинные меры сняли с 15 июня. При этом этом обсервация необходима для граждан Украины и других стран.

Для жителей материковой части РФ при въезде на полуостров нужно пройти термометрию и внешний осмотр. В аэропорту «Симферополь» отменили анкетирование пассажиров.

Жители Крыма могут отдохнуть в санаториях при предъявлении документа об отрицательном результате теста на коронавирус. На полуострове с 15 июня возобновился бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий пассажиров.

Аксенов также разрешил посещение детских аттракционов на свежем воздухе. Заработали детские сады, объекты общепита, музеи, открытые бассейны.

Крымчанам разрешили посещать площадки для пикника, парикмахерские, пишет издание ForPost. Власти Крыма приглашают отдыхающих на полуостров с 1 июля.