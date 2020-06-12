Подозреваемых в подготовке теракта в Крыму арестовали на два месяца

Симферополь, 12 июня. Суд в Крыму арестовал на два месяца троих подозреваемых в подготовке теракта на рынке в Симферополе. Еще один будет находиться под домашним арестом.

Про подготовку теракта в Крыму стало известно 10 июня. Сотрудники ФСБ задержали Хорошаева, Лагутина, Куриевича и Решетниченко, готовивших взрыв в общественном месте.

Все задержанные оказались россиянами. В Интернете они занимались пропагандой идеологии терроризма и экстремизма. Как сообщили в ФСБ, подозреваемые связаны с украинскими радикалами.