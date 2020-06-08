Названа дата начала туристического сезона в Крыму

Симферополь, 8 июня. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил 8 июня, что в Крыму, как и во всей стране, туристический сезон будет открыт с 1 июля. Ранее были сведения, что на полуострове курортный сезон внутрирегионального уровня начнется с 15 июня.

Глава комитета по туризму республиканского госсовета Алексей Черняк отметил важность открытия курортного сезона для экономики Крыма. Он напомнил, что каждое лето на полуостров приезжают по три-четыре миллиона человек.

Крымский парламентарий подчеркнул, что с количеством желающих отдохнуть в республике проблем нет — оно не снизилось. Основная сложность в работе курортной индустрии-соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с приемом туристов, их расселением и обеспечением средствами индивидуальной защиты.

Еще одной трудностью Черняк назвал обеспечение отдыха для иностранных туристов — им придется пробыть две недели в обсерваторе.

Пока неизвестно, что будет с ценами на отдых в Крыму. Парламентарий пояснил, что все будет зависеть от решения Москвы касательно организации отдыха. Черняк рассказал, что уже есть фактор, который может негативно повлиять на ценообразование в туристической отрасли полуострова. Организациям в этой сфере придется тратиться на тестирование сотрудников на коронавирус. Кроме того, соблюдение социальной дистанции приведет к ограничению продаваемых мест.

Черняк предположил, что, если такие рекомендации Роспотребадзора будут действовать и дальше, отдых может подорожать на треть.

Напомним, что ранее власти полуострова предлагали продлить курортный сезон до конца осени, сообщает ForPost.