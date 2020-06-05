Коронавирус выявили у вернувшегося из Киева жителя Севастополя

Севастополь, 5 июня. Два случая заболевания коронавирусом выявлены в Севастополе по состоянию на утро пятого июня. Один из заразившихся привез заразу из Киева. В настоящее время он проходит курс лечения.

Второй заболевший вернулся в город из Санкт-Петербурга. Ранее коронавирус диагностировали у его родственника, с которым тот совершал поездку.

Согласно статистике, с начала 2020 года коронавирусной инфекцией в городе заболели 173 человека. В настоящее время выздоровели 145 пациентов, трое скончались, сообщает Forpost.

Добавим, что с начала лета в Севастополе отменили запрет на прогулки в парках. Официально начали работать летние кафе и фитнес-клубы. Однако проведение массовых мероприятий пока под запретом. Режим повышенной готовности будет действовать до 15 июня.