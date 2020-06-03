Масочный режим в Крыму продлили до августа

Симферополь, 3 июня. Власти Крыма продлили на два месяца масочный режим для жителей региона, сообщил глава МЧС России по региону Сергей Шахов.

Ношение масок и перчаток обязательно в общественных местах. По словам Шахова, можно использовать самодельные маски или ватно-марлевые повязки, сложенные в восемь слоев.

Карантинные ограничения снимают в Крыму с 18 июня, при этом крымчан начали штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ), пишет издание ForPost.

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил чиновникам организовать работу по закупке СИЗ, если в некоторых регионах их не хватает. Это необходимо для обеспечения безопасной работы сотрудников медицинских учреждений.

Российские ученые провели несколько успешных клинических испытаний вакцины против коронавируса. Среди них центр «Вектор» Роспотребнадзора и институт Минобороны РФ.