За убийство шестилетней девочки в Крыму задержали друга ее отца

Симферополь, 2 июня. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщили в СК РФ по региону.

Задержанный подозревается в педофилии. По версии следствия, мужчина надругался над девочкой, а потом бросил ее в воду Северо-Крымского канала.

Инцидент произошел 31 мая, когда отец ребенка и подозреваемый распивали спиртные напитки. Мужчина оставил девочку без присмотра, пишет ForPost.

Позднее стало известно, что отец отпустил дочь со своим приятелем, который пообещал отвести ее домой. Однако до дома девочка так и не дошла.

Ее тело было найдено после долгих поисков с привлечением спасателей и волонтеров. Возбуждено уголовное дело об убийстве и сексуальном надругательстве над ребенком. Правоохранители также задержали отца ребенка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина три года насиловал свою падчерицу. Еще один инцидент произошел в Ленинградской области, где безработный мужчина напал на школьницу и изнасиловал.