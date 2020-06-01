В Крыму найдено тело пропавшей 6-летней девочки

Симферополь, 1 июня. Тело 6-летней девочки, пропавшей на рыбалке с отцом в Крыму, обнаружено следователями, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по республике.

По данным ведомства, ребенка нашли в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. Сейчас на месте продолжают работать криминалисты.

Об исчезновении девочки в полицию сообщила ее бабушка. По данному факту возбудили уголовное дело. По предварительным данным, девочка вместе со своим отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые пили спиртные напитки, оставив ребенка без присмотра. Отец даже не сразу заметил исчезновение дочери.