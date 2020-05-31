Жители РФ забронировали уже около 70% мест в отелях Крыма

Симферополь, 31 мая. Жители России забронировали до сентября около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым. Об этом рассказала председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.

По ее словам, основной поток туристов из других регионов РФ должен хлынуть на полуостров в июле-августе 2020 года.

«Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет», — сообщила Стамбульникова.

Она добавила, что 150 отелей и пансионатов, которые входят в ассоциацию, не повышали цены на услуги в этом году. Специалисты ежедневно проводят мониторинг, который свидетельствует о том, что в некоторых отелях сохранились расценки 2019 и даже 2018 года, передает «Ридус».

Напомним, что в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, владельцы пансионатов и отелей закупают дополнительные средства защиты. Речь идет о рециркуляторах, масках и средствах личной гигиены.

«Кроме того, в каждый номер мы закупаем сейчас кварцевые лампы, хотя этого и нет в требованиях Роспотребнадзора», — отметила Стамбульникова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать отдыхающих с 15 июня, однако пока речь идет только о жителях республики, передает ForPost.