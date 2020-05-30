В Севастополе выявили вдвое больше мужчин с коронавирусом, чем женщин

Севастополь, 30 мая. В департаменте здравоохранения Севастополя сообщили, что число пациентов мужчин с коронавирусом вдвое больше женщин.

В городе федерального значения выявлено 158 случаев заболевания, из них 107 — мужчины, 51 — женщины. Коронавирус подтвердился у 11 детей, 123 пациентов от 18 до 65 лет и 24 человек старше 65 лет, пишет издание ForPost.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией российские власти просят граждан не торопиться планировать поездки в другие страны. Они призвали рассмотреть возможность внутреннего туризма.

Популярными направлениями россиян считаются Крым и Краснодарский край. Эксперты полагают, что оживление туристической отрасли ожидается в середине июля.