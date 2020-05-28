Крым просит отменить часть требований Роспотребнадзора к работе отелей

Симферополь, 28 мая. Власти Крыма просят правительство РФ отменить некоторые требования Роспотребнадзора к организации отдыха в санаториях и на пляжах в условиях пандемии COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, Крым обратился в правительство с просьбой исключить некоторые требования Роспотребнадзора, которые содержатся в рекомендациях по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

«Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций», — подчеркнул глава региона.

В частности, власти Крыма просят полностью отменить требование об обязательном тестировании на COVID-19 для сотрудников предприятий курортной сферы и прибывающих в Крым туристов.

Кроме того, сложно выполнимым является требовании о превращении объекта в обсерватор при выявлении инфицированного коронавирусом.

«Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее», — добавил Аксенов.

Еще одно требование касается обязательно соблюдения дистанции на пляже для отдыхающих.

«Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям», — написал глава Крыма.

Аксенов также обратился к крымским представителям курортного бизнеса с просьбой в ближайшие пару дней сообщить, какие еще требования ведомства, по их мнению, являются невыполнимыми.

Напомним, 20 мая сообщалось, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях пандемии COVID-19. Кроме уже перечисленных требований, ведомство рекомендовало каждый день проверять температуру у посетителей и сотрудников. Обязательным является наличие масок, кожных антисептиков и средств для дезинфекции поверхностей.

К работе не допустят тех, кто вернулся из стран, где распространен коронавирус, до окончания сроков самоизоляции. В номера рекомендуют заселять по одному постояльцу. Исключения составляют члены одной семьи или сопровождающие. Питание рекомендуют организовать по номерам. В столовой разрешат питаться только при условии соблюдения дистанции.

Согласно последним данным, в Крыму за весь период пандемии выявлено 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписано с выздоровлением 178 человек, 11 скончались (подтвержденный диагноз коронавирус у трех из них). В России, по данным на 27 мая, выявлено 370 680 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 3968 пациентов, передает RT.