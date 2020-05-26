Коронавирус выявили у трех крымчан за сутки

Симферополь, 26 мая. Коронавирус подтвердился у трех жителей Крыма за минувшие сутки, сообщил замглавы регионального Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Число случаев коронавируса в Крыму достигло 349. Два человека были выявлены в столице Крыма и в Алуште, они контактировали с заболевшими.

Один человек вернулся на полуостров после заграничной поездки, он находился в самоизоляции, пишет издание ForPost.

Крым входит в число регионов России, где распространение коронавируса удается сдерживать. По мнению экспертов, пик заболеваемости уже удалось пройти.

Ученые КФУ считают, что эпидемия коронавируса может пойти по двум сценариям: «вялотекущему» без выраженных всплесков заболеваемости и «сезонному». Специалисты не исключают, что новый тип коронавируса останется в популяции на пару лет, а потом может мутировать.