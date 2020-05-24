Обязательное тестирование приезжающих туристов на COVID-19 хотят ввести в Севастополе

Севастополь, 24 мая. Власти хотят организовать обязательное въездное тестирование на коронавирус для прибывающих на территорию Севастополя туристов. Отмечается, что предстоящим летом курортный сезон пройдет в ограниченных условиях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что создание продуманной системы въездного тестирования является единственным эффективным способом контроля за ситуацией.

«Мы сейчас над этим работаем. Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем», — заявил Развожаев.

Он отметил, что Севастополь точно не откроют с 1 июля, но к 15 числу власти планируют подготовится к приему туристов.

«Будем потихоньку это все запускать, но это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже. Так, я думаю, будет во всем мире этим летом», — подчеркнул Развожаев.

На сегодняшний день в городе официально выявлено 154 случая коронавирусной инфекции, 113 человек успешно побороли заболевание и были выписаны, двое скончались.