Власти могут открыть Севастополь для туристов после 15 июня

Севастополь, 24 мая. Туристический сезон может начаться после 15 июня в Севастополе. Об этом в эфире телеканала «Вести Севастополь» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

Он отметил, что Севастополь точно не откроют с 1 июля, но к 15 числу власти планируют подготовиться к приему туристов.

«Мы будем этим летом принимать гостей, но в ограниченных условиях — с особым режимом работы пляжей, особым режимом работы музеев», — сообщил Развожаев.

По его словам, на сегодняшний день в городе стабилизируется ситуация с коронавирусом, но если произойдут новые вспышки, источником которых могут быть приезжие, то в городе снова придется вводить ограничительные меры. Он также рассказал, что всех приезжающих могут обязать проходить экспресс-тестирование на границе, связанные с этим расходы лягут на плечи самих туристов.

«К сожалению, за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не можем», — отметил Развожаев.

На сегодняшний день в городе официально выявлены 154 случая коронавирусной инфекции, 113 человек успешно побороли заболевание и были выписаны, двое скончались.