Крымские ученые сделали прогноз о развитии ситуации с коронавирусом

Симферополь, 22 мая. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сделали прогноз о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом на полуострове.

Проректор по научной деятельности вуза Анатолий Кубышкин пояснил, что если распространение вируса останется на текущем уровне, то ситуация затянется на неопределенный срок. По крайней мере, до того момента, как появится вакцина.

Если снять ограничения, есть риск появления новых случаев коронавируса в связи с началом курортного сезона. В этом случае пик заболеваемости ожидается в конце августа. При этом ученый призвал учесть, что летом выживаемость вируса вне тела носителя значительно снижается.

По мнению Кубышкина, наиболее вероятный сценарий — это волнообразные изменения графика заболеваемости. Разумеется, эта нагрузка ложится на местную систему здравоохранения, пишет издание ForPost.

Ученые КФУ пришли к выводу, что сосуществовать с вирусом придется довольно долго. И все сводится к тому, что у 60-70% крымчан выработается иммунитет.

Российские ученые обещают создать вакцину от вируса этой осенью. Специалисты нескольких НИИ уже проводят доклинические испытания.