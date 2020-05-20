Власти Крыма сочли блокировку YouTube-канала «Крым 24» попыткой надавить на СМИ

Симферополь, 20 мая. Блокировка YouTube-аккаунта телеканала «Крым 24» говорит как о высоком качестве работы журналистов, так и о попытке США надавить на них. К такому мнению пришел министр внутренней политики, информации и связи региона Михаил Афанасьев.

Ранее стало известно о блокировке без объяснения причин YouTube-каналов российских изданий «Крым-24», ANNA-News и News-Front. В российском МИД уже сочли случившееся проявлением цензуры в Сети, призвав профильные международные структуры, а также правозащитные неправительственные организации, отреагировать на вопиющие случаи необоснованных блокировок.

Кроме того, в настоящее время руководство ТРК «Крым» рассматривает возможность судебного реагирования на удаление аккаунта. По словам генерального продюсера телеканала Олега Крючкова, блокировка ведущего крымского СМИ является беспрецедентным случаем, а также крайне неуклюжей попыткой «зачистить» информационное поле.

В свою очередь Михаил Афанасьев отметил, что блокировка аккаунта телеканала с невнятной формулировкой «за нарушение условий использования» является подтверждением того, что работа местных телевизионщиков столько качественная, что на нее обратил внимание в Google.

Напомним, до этого видеохостинг удалил аккаунт Федерального агентства новостей, также никак не аргументируя свои действия. На сегодняшний день, Не объясняя суть обвинений, компания Google игнорирует требования восстановить канал ФАН.