Голикова оценила темпы прироста случаев коронавируса в Севастополе

Севастополь, 20 мая. Самый низкий показатель прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции в РФ зафиксирован в Севастополе. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова заявила, что Севастополь является хорошим примером того, как низкие показатели выявленных случаев опасной инфекции отражают реальное положение вещей, а не являются следствием «недообследованности». Она отметила, что эпидемиологическая ситуация улучшается в регионах по мере наращивания объемов тестирования, передает ForPost.

«Я не случайно привела в пример город федерального значения Севастополь, потому что на сегодняшний день он демонстрирует самый низкий темп прироста в России», — рассказала Голикова.

Голикова отметила, чем больше тестирований, тем лучше в регионе ситуация с опасной инфекцией и тем ниже показатель прироста новых пациентов. Она также напомнила, что показатель тестирований является одним из ключевых факторов для принятия решения об ослаблении ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что за минувшие 24 часа медики выявили в Севастополе четыре случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что инфекцию нашли в том числе у семилетнего ребенка, который подхватил коронавирус от родителей.