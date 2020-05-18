Аксенов пообещал крымчанам выплаты на детей старше 16 лет

Симферополь, 18 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что семьи с детьми-подростками тоже получат по 10 тысяч рублей из бюджета республики.

Правительство Крыма расширило помощь для несовершеннолетних. На полуострове 36 тысяч детей от 16 до 18 лет. Из бюджета выделят 360 млн рублей.

Заявку на получение средств можно на сайте Госуслуг, деньги перечислят в июне. Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил поддержать семьи с детьми и выделить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Единовременную помощь могут получить и крымские дети. Однако у многих родителей возникли трудности при подаче заявки на детей, рожденных до 2014 года.

Не все родители успели обменять украинские свидетельства о рождения на документы российского образца. В Минтруда Крыма пообещали, что помогут решить эту проблему, и все родители получат положенные им по закону выплаты.

Ранее Аксенов сообщил, что в регионе могут повторно ввести самоизоляцию, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться. Власти надеются, что после майских праздников не будет роста числа случаев COVID-19.