Аксенов не исключил повторного введения режима самоизоляции в Крыму

Симферополь, 18 мая. Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что на полуострове могут вернуть режим самоизоляции. Он подчеркнул, что это будет зависеть от поведения крымчан.

Восстановление самоизоляции возможно, если количество случаев коронавируса снова начнет расти. Аксенов попросил жителей полуострова соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Он отметил, что повторные вспышки COVID-19 фиксируются в других регионах, поскольку люди расслабились и стали пренебрегать правилами. Он напомнил, что в Ленобласти повторно закрыли торговые центры.

Власти региона увидели, что после выхода на улицу люди устремились за покупками. Это спровоцировало большие очереди в магазинах, пишет ForPost. Поэтому в Ленобласти были вынуждены ограничить работу ТЦ, пояснил Аксенов.

С 18 мая в республике сняли самоизоляцию, запустили движение пригородных электричек по семи маршрутам. Постепенно возвращаются к обычному режиму работы различные компании.

Однако в регионе обязаны носить маски, что является естественным барьером на пути распространения вируса. Мобильные группы будут проверять наличие масок на людях, которые вышли на улицу.