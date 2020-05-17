Аксенов поручил запустить движение электричек с 18 мая

Симферополь, 17 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о возобновлении пригородного железнодорожного сообщения с понедельника.

Движение электричек возобновят в полном объеме, на линию выйдут 53 поезда. Как сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), ограничения по коронавирусу сняты.

Электрички будут курсировать по семи маршрутам, билеты можно купить в кассах вокзалов и на сайте компании. Однако железнодорожное сообщение из Керчи в Анапу будет восстановлено только 23 мая.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что некоторые вернувшиеся в Крым граждане не хотят отправляться в обсерваторы. Крымские власти сделали это обязательным условием для прибывших из других стран.

С 18 мая мобильные группы и правоохранители будут выписывать административные протоколы лицам, которые выходят на улицу без маски.

Не во всех регионах России власти ввели послабления карантинных мер, как в Крыму. Например, в Самарской области режим самоизоляции продлили до 25 мая.