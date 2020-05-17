Власти Крыма пообещали помочь родителям получить выплаты на детей

Симферополь, 17 марта. Глава Минтруда Крыма Елена Романовская сообщила, о проблемах при оформлении заявлений для выплат на детей из-за свидетельств о рождении украинского образца.

Глава ведомства отметила, что многие не могут подать заявку на выплату 10 тысяч рублей. Они обращаются к властям через социальные сети и звонят в профильные министерства.

По словам Романовской, базу документов на детей, оформленных до 2014 года, передали в Пенсионный фонд. Она добавила, что сотрудники министерства с каждым обращением работают индивидуально.

Она попросила родителей не переживать и заверила, что все заявки будут поданы до 1 октября.

«Деньги ваши не пропадут», — сказала глава Минтруда.

По данным на 15 мая, россияне подали уже более пяти миллионов заявок. Выплаты начнутся с 1 июня на банковскую карту родителя-заявителя.

В крымских загсах обмен свидетельств о рождении на документ российского образца начался почти сразу после выдачи паспортов. Если заявитель находится в другом регионе РФ, он может обратиться за услугой по месту фактического местонахождения.

Работники загса принимают заявление на обмен свидетельства и направляют его в Крым. Запрос должны обработать в течение 30 дней.