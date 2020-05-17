Аксенов раскритиковал вернувшихся из Узбекистана крымчан за «свинское» поведение

Симферополь, 17 мая. Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал группу крымчан, вернувшихся из Узбекистана, которые не хотели оказаться в обсерваторе.

По словам Аксенова, прибывшие 16 мая граждане «вели себя по-свински» и хамили медикам. Их возмутило обязательное 14-дневное нахождение на карантине.

Крымские власти отметили, что такое поведение может расцениваться как нарушение порядка. Однако исключений никому из приезжих в Крыму не делают.

Это решение обосновано, поскольку на полуострове сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Данный инцидент — не первый случай в республике.

Ранее из-за необходимости наблюдения врачей протестовали вернувшиеся из Таиланда туристы. За последние сутки в регионе въехали почти 1950 автомобилей, а более двух тысяч выехали.

С 18 мая в Крыму правоохранители будут штрафовать нарушителей масочного режима. Кроме того, люди старше 65 лет должны находиться дома.

Все обсерваторы, в которых находятся граждане под медицинским наблюдением, будут усиленно контролироваться.