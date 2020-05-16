Движение пригородных поездов возобновят с 18 мая в Крыму

Симферополь, 16 мая. Пригородное железнодорожное сообщение восстановят в Крыму с 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение», — говорится в сообщении.

Отмечается, во время действия жестких ограничительных мер пригородное сообщение на полуострове было сведено к минимуму. Составы совершали до двух оборотных рейсов между основными городами. Однако с 18 мая в республике отменяется режим всеобщей самоизоляции, но власти рекомендуют гражданам ограничить поездки и выход из дома без веской причины.

Теперь 53 поезда Южной пригородной пассажирской компании снова начнут курсировать по установленному расписанию по семи маршрутам. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.