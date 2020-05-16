В Севастополе отменят режим всеобщей самоизоляции

Севастополь, 16 мая. Режим обязательной самоизоляции отменят с 18 мая в Севастополе. Ограничения сохранятся только для людей старше 60 лет. Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.

«Мы можем перейти к тому, чтобы отменить режим обязательной самоизоляции. Оставить его только для группы риска – лиц в возрасте 60+ и людей с хроническими заболеваниями», – сказал Развожаев.

При этом губернатор подчеркнул, что в городе продолжает действовать особый режим въезда и выезда, передает ForPost.

По словам Развожаева, режим самоизоляции в городе стало очень тяжело контролировать. Он отметил, что Севастополь по числу выявленных случаев опасной коронавирусной инфекции находится в благополучной группе регионов.

Напомним, что с начала пандемии в России выявлено 272043 случая опасной инфекции. За весь период зафиксировано 2537 смертей, выздоровели 63166 человек.