Режим самоизоляции продлили в Крыму до 31 мая

Симферополь, 11 мая. Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса продлили до 31 мая в Республике Крым. Соответствующий указ подписал руководитель региона Сергей Аксенов.

Ранее конечная дата самоизоляции для жителей республики была определена 11 мая, а режим повышенной готовности из-за распространения инфекции до 31 мая. Отмечается, что с 12 мая в Крыму вводится масочный режим, горожане должны носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест.

Подчеркивается, что уже с 18 мая в регионе начнут снимать ограничения на работу предприятий. Ранее глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих на полуострове регистрации или собственности, находиться на двухнедельном карантине в обсерваторе.

На сегодняшний день на территории Республики Крым под медицинским наблюдением находятся 1742 человека. Отмечается, что в основном это лица, которые прибыли из-за рубежа и контактные граждане, передает ForPost.