Крымчан пригласили на видеоэкскурсии по кораблям Черноморского флота

Севастополь, 9 мая. Черноморский флот России приглашает жителей Севастополя на видеоэкскурсию по боевым кораблям в День Победы, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Телестудия Черноморского флота покажет видео о фрегате «Адмирал Макаров», МРК «Вышний Волочок», БДК «Цезарь Куников».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Крыму День Победы отмечают без наземного традиционного парада. Жители Севастополя увидели только воздушную часть парада, пишет ForPost.

В небе над городом пролетела боевая авиация. Несколько десятков горожан следили за самолетами и вертолетами с пристани. Жители полуострова также могут принять участие в шествии «Бессмертного полка», к которому присоединились многие известные россияне.

Ранее сообщалось, что к 75-летию Победы по всей стране пройдет акция «Гудок Победы». В крупнейших портах России корабли дадут праздничный гудок.