Петербургский тренер ММА избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску

Симферополь, 9 мая. Тренер ММА (смешанные единоборства) из Петербурга напал с кулаками на продавца в Крыму после замечания надеть маску в магазине.

Инцидент произошел в одном из магазинов Нового Света. Мужчина и женщина приехали из Петербурга на отдых и решили пойти в магазин за продуктами, но не надели маски.

Продавец следовала рекомендациям врачей и властей Крыма. Она предупредила покупателей, что не будет обслуживать без масок. Покупательница устроила скандал, настаивая на своем. Затем к перепалке подключился тренер ММА.

Продавец предупредила, что вызовет полицию и попросила покупателей дождаться приезда правоохранителей. Но это только разозлило приезжих. Мужчина не сдержался и набросился на девушку.

«Он стал кричать и плюнул мне в лицо. Бил меня кулаком по лицу, бил ногами», – поделилась пострадавшая, ее слова приводит издание Forpost.

Женщина стала звать на помощь, ее крики услышал участковый, который находился рядом. Правоохранители выясняют обстоятельства, при котором произошел конфликт.

У продавца диагностировали множественные гематомы, после инцидента она остается дома на больничном.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел еще один инцидент. Покупатель хотел вынести из магазина десяток яиц, не заплатив на кассе.

Мужчина-кассир попросил оплатить покупку, но покупатель отреагировал агрессивно. Он сломал продавцу нижнюю челюсть и сбежал.