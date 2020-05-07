Курортный сезон вряд ли состоится в Крыму из-за коронавируса

Симферополь, 7 мая. Власти не уверены, что в Крыму в этом году состоится курортный сезон. Предприятия курортной сферы в ближайшее время не смогут заработать. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что с 18 мая на полуострове возобновят работу предприятия различных сфер деятельности, а с 12 мая вводится масочный режим. Он подчеркнул, что санатории и пансионаты не вошли в список предприятий, которые смогут работать с 18 мая. По его словам, накануне власти провели переговоры с представителями курортной сферы.

«Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — сообщил Аксенов

Он добавил, что в данный момент рассматриваются вопросы оказания поддержки отельерам и предпринимателям курортной сферы, чье открытие напрямую зависит от благоприятного развития ситуации с распространением коронавируса, передает «Вечерняя Москва».

На данный момент в Крыму выявлены 168 случаев коронавируса, в том числе восемь за минувшие сутки. Отмечается, что 41 пациент успешно поборол опасное заболевание и был выписан.

Режим самоизоляции для жителей республики продлен до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на двухнедельном карантине в обсерваторе.