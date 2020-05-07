Масочный режим вводят с 12 мая в Крыму

Симферополь, 7 мая. Масочный режим введут с 12 мая на территории Республики Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что жители полуострова должны будут в обязательном порядке носить маски только в общественных местах и транспорте, но на улице их можно будет снимать.

Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у восьми жителей. По два новых случая коронавируса были зафиксированы в Красноперекопском и Сакском районах. По одному инфицированному выявлено в Алуште и Симферополе.

Всего на сегодняшний день на территории Республики Крым официально зарегистрировано 168 случаев опасной коронавирусной инфекции. Отмечается, что среди пациентов с подтвержденным диагнозом 95-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает ForPost.

Напомним, что в Крыму до 11 мая действует режим самоизоляции, однако с 1 мая власти разрешили некоторым предпринимателям возобновить свою деятельность при условии неукоснительного соблюдения требований Роспотребнадзора.