Эксперт рассказал, когда туризм в Крыму восстановится после эпидемии

Симферополь, 6 мая. Крым восстановит туристический поток только через 2-3 года после окончания эпидемии коронавируса, заявил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета (КФУ) Виктор Реутов.

Туризм является системообразующей отраслью полуострова. Средняя заработная плата в туризме составляет 28,3 тысячи рублей. В связи с закрытием границ туристы могут путешествовать по стране, пишет РИА SM News.

Реутов считает, что туристические потоки нужно направить в Крым и Краснодарский край. Спрогнозировать убытки пока сложно, но на полуострове надеются на российских туристов.

По мнению директора Института, в будущем двухнедельный отпуск заменят туры выходного дня. И гостиницам, и туроператорам Крыма нужно быть готовым к такой ситуации.

Ранее издание ForPost сообщило, что врио губернатора Севастополя поручил ужесточить контроль при въезде в город. Все въезжающие должны 14 дней находиться на карантине.

Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение вируса. В Севастополе также действует масочный режим.