Вице-премьер сообщила, сколько детей с коронавирусом госпитализировано в Крыму

Симферополь, 5 мая. Больше 70 процентов заболевших коронавирусом в Крыму младше 65 лет, сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

14 детей находятся в больницах на лечении, 30 человек — люди от 40 до 64 лет, и 18 пациентов — от 18 до 30 лет. Часть заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет издание ForPost.

Романовская призвала жителей Крыма оставаться дома и соблюдать меры профилактики — регулярно мыть руки, использовать индивидуальные средства защиты. Вице-премьер добавила, что крымчане, которые находятся в самоизоляции, помогают медикам.

На полуострове зафиксировали 128 случаев коронавируса, 40 человек выздоровели, один человек скончался. У 69-летней пациентки с коронавирусом из Сакского района были другие хронические заболевания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике ввели обязательный 14-дневный карантин для приезжих. Все туристы должны находиться в самоизоляции, если имею собственность в Крыму. В противном случае их поместят в обсервационный центр под наблюдение врачей.