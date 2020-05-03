Пытавшегося попасть пешком в Крым украинца задержали пограничники

Симферополь, 3 мая. Гражданин Украины пытался незаконно пересечь границу РФ в Крыму под покровом ночи. Нелегала, двигавшегося в обход официальных пунктов пропуска, задержали крымские пограничники. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

В сообщении отмечается, что нарушитель не имел при себе документов, однако пограничникам удалось выяснить, что мужчина 1978 года рождения является жителем Черновицкой области Украины. Он также рассказал, что пытался пробраться в Крым в поисках лучших условий для жизни. Отмечается, что свое путешествие он осуществлял на попутках, преодолев 800 километров пути до границы, передает «Парламентская газета».

Подчеркивается, что обойти украинский пункт пропуска «Каланчак» нарушителю удалось под покровом ночи без проблем, а вот обмануть российских пограничников ему не удалось.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». В данный момент он заключен под стражу.