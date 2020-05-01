Аксенов сообщил о смерти вице-премьера Крыма Королева

Симферополь, 1 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром 1 мая скончался замглавы Совета министров Павел Королев.

Аксенов принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он объявил о смерти вице-премьера крымского правительства. Глава Крыма высоко оценил усилия Королева в развитии региона.

«Он приехал в Крым из столицы, очень много сделал для республики», — сказал глава региона.

Причину смерти Королева глава Крыма не назвал. Королеву в феврале исполнилось 60 лет. Как пишет издание «ФедералПресс», у вице-премьера были проблемы со здоровьем.

С 2012 года работал замглавы министерства экономического развития. В правительство Крыма перешел в 2016 году на срок полномочий Аксенова.