Развожаев сообщил о запуске движения транспорта по обновленной Большой Морской

Севастополь, 1 мая. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил об открытии движения на Большой Морской улице. Об этом он сказал на заседании правительства города.

Движение транспорта запустят 2 мая. Развожаев отметил, что на некоторых участках асфальт лежит не так качественно, поэтому проводятся последние проверки.

«Ждем результатов, но движение запускаем», — сказал глава города, его слова приводит издание ForPost.

Он добавил, что при необходимости транспортную артерию перекроют еще раз, но все работы будут проводить в ночное время. Власти планируют сначала запустить движение автобусов, а немного позже — троллейбусов.

Напомним, что ремонт Большой Морской начался осенью 2019 года в рамках соглашения мэра Москвы Сергея Собянина и бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. На проект власти города получили 2 млрд рублей.