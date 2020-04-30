Генпрокуратура РФ установила новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму в годы войны

Москва, 30 апреля. Новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны были установлены в ходе следственных действий, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности нацистов на территории Крыма в 1941-1944 годах, а также их участников и жертвы. Удалось выяснить, что в период оккупации городов Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района было замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, детей и женщин.

Из-за зверских преступлений нацистов было сожжено население греческого села Лаки Бахчисарайского района, около 3 тысяч человек были отправлены в Германию.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Среди рассекреченных документов есть письма, отчеты, протоколы допросов и иные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации Крыма и Севастополя.