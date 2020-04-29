Обязательный карантин для туристов введен в Крыму

Симферополь, 29 апреля. Приезжающих в Республику Крым туристов обяжут пройти двухнедельный карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В сообщении отмечается, что новые ограничения будут введены на период майских праздников, которые продлятся до 11 мая включительно.

«Сегодня будет выпущен указ о том, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаментов и квартиры на территории Республики Крым, где могли бы находиться, будут помещены в обсерватор», — сообщил Аксенов.

По словам Аксенова, данная мера является исключительной, но она касается безопасности и призвана ограничить миграцию на майские праздники из-за коронавируса. Он подчеркнул, что если человек откажется прибыть на обсервацию добровольно, то в течение нескольких часов он будет подан в розыск, передает ForPost.

«И если, когда их найдут, выяснится, что они больны коронавирусом и могли заразить других людей, то будет возбуждено уголовное дело», — предупредил Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что на период праздников на полуострове будет ограничено посещение лесов и других мест отдыха.

«Понятно, что тяжело, что дискомфорт, но действительно, чем жестче будет этот период, тем он будет короче», — подытожил Аксенов.

На сегодняшний день на территории региона официально зарегистрированы 89 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией.