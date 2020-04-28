Севастополь получил 42 млн рублей на покупку томографа в инфекционную больницу

Севастополь, 28 апреля. Правительство РФ выделило Севастополю более 42 млн рублей на покупку компьютерного томографа в инфекционную больницу города.

Власти Севастополя выделили 14,5 млн рублей из резервного фонда на помещение для нового томографа. Руководитель департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов сообщил, что контракт на покупку аппарата уже заключили. Томограф появится в медучреждении в конце мая.

«Это здание, которое находится в глубине инфекционной больницы. Там установлено два рентгеновских аппарата», – пояснил Шеховцов, его слова передает издание ForPost.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что теперь пациентов не будут возить в больницу №9 на томографию, а смогут делать сканирование на месте.

Ранее состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом с участием главы Крыма Сергей Аксенова. Он сообщил, что за последние сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса.

С 1 мая власти Крыма смягчают условия режима самоизоляции, начинают работать некоторые предприятия. Список компаний, которые могут снова открыться для клиентов, постоянно обновляется.