Аксенов сообщил о девяти заболевших коронавирусом в Крыму за сутки

Севастополь, 28 апреля. Девять человек заболели коронавирусом в Крыму, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в заседании оперативном штаба.

«На сегодняшний день новости не очень хорошие. У нас за истекшие сутки 9 заболевших», — сказал Аксенов, его слова приводит ForPost.

Семь человек заразились в Ялте, один человек находится в Алуште, еще один в Симферополе. По данным на 28 апреля, в региона зарегистрировано 79 случаев коронавируса.

В больнице находится 95-летний ветеран войны. Женщина подключена к системе искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как тяжелое.

Аксенов призвал жителей полуострова соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заболеть коронавирусом. Такие простые превентивные меры помогут сохранить здоровье.

Люди старшего поколения и лица с хроническими болезнями находятся в группе риска по коронавирусу. У этих пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом, 8456 человек выздоровели, 867 скончались.