Режим самоизоляции в Севастополе могут продлить после 30 апреля

Симферополь, 26 апреля. Режим полной самоизоляции могут продлить после 30 апреля в Севастополе. Кроме того, власти планируют ввести ряд послаблений для бизнеса из-за коронавируса. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.

Развожаев рассказал, что на будущей неделе состоится совещание федерального правительства, на котором будет решаться вопрос о продлении или отмене ограничительных мер, которые действуют до 30 апреля.

Губернатор подчеркнул, что скорее всего режим самоизоляции будет продлен на праздничные дни. Однако даже если обязательную самоизоляцию отменят, то сохранятся правила для людей преклонного возраста, передает ForPost.

«Но если честно, то сейчас все так складывается, что пропускной режим и режим самоизоляции будет продлеваться в Севастополе», – заключил он.

Подчеркивается, что с 1 мая в Севастополе планируют возобновить работу ряда предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы избежать экономических проблем в городе. Одним из обязательных условий открытия будет соблюдение всех правил и требований правительства.

По данным на 25 апреля, в Республике Крым под наблюдением врачей находятся 1029 человек. Кроме того, одну из больниц в Симферополе закрыли на карантин из-за того, что у двух сотрудников клиники подтвердилась коронавирусная инфекция.