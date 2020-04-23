Аксенов назвал условие возвращения крымских моряков на полуостров

Симферополь, 23 апреля. Сорок моряков, застрявших за рубежом, вернутся в Крым чартерным рейсом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

К властям Крыма обратилась компания, компания занимается наймом моряков для работы на судах. Десять из 40 моряков — жители Севастополя.

«40 человек дополнительно прибудут. Обсерватор готовим. Все должны быть предупреждены, нужна обработка самолета», – заявил Аксенов, его слова приводит ForPost.

Крымчане будут возвращаться через Москву рейсом до Симферополя. Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что все моряки должны подписать согласие на двухнедельный карантин.

Аксенов подчеркнул, что без письменного согласия власти не примут самолет с моряками.

Ранее крымские власти сообщили, что с 1 мая на полуострове возобновят работу парикмахерские, автомастерские, магазины с сантехникой и другими хозяйственными товарами.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Крыму зафиксировали более 50 случаев заболевания коронавирусом, под наблюдением медиков находятся порядка 3 400 человек.